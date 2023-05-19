Ленивый способ выращивания томатов: максимальный урожай при минимальных усилиях

Сначала нужно вырастить рассаду обычным способом. Затем следует выкопать траншею глубиной 30 см и шириной 50 см.

Это нужно, чтобы корневая система растений могла разрастаться во все стороны. Грунт, оставшийся при выкапывании траншеи, делят на две части.

Одну из них смешивают с минеральными удобрениями и органикой, а затем закладывают эту смесь в траншею. Вторую часть грунта можно использовать в других частях участка.

Затем в траншеях размещают рассаду томатов. При таком способе посадки растения сами собирают влагу в грунте, а для сохранения влажности почвы стоит замульчировать траншею.