Удивительное удобрение для яблонь: больше не будет «неяблочного» года

Обязательно нужно проводить регулярные обрезки веток, а также подкармливать дерево специальными составами.

Для начала нужно убедиться в том, что уровень кислотности почвы превышает 5,5, иначе хорошего урожая не дождетесь.

Если кислотность почвы ниже, вносить удобрения нужно как минимум за два года до посадки яблони.

Плодовому дереву подойдут не любые подкормки, а только те, что содержат фосфор, азот, магний, калий и кальций.

Если дереву не хватит питательных веществ, оно постепенно будет чахнуть. То же произойдет в случае переизбытка удобрений.