Какие растения распугают всех клещей на участке без всякой химии: посадите их обязательно

Особенно эффективна в борьбе с клещами пижма. Ее можно оставлять на месте во время прополки или специально посадить декоративный вид растения.

Обычная полынь способна избавить дачный участок от клещей, которые не выносят ее специфический запах.

Лаванда не просто украсит территорию своими нежными цветами, но еще и отпугнет клещей, а вмести с ними комаров.

Бархатцев боятся многие насекомые, и клещи не исключение. Поэтому стоит посадить цветы в разных частях участка.