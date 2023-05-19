Для чего дачники кладут на грядки обрезанные ветки малины: секрет, который знают не все

Опытные дачники мульчируют малиновыми ветками грядки, на которых растут огородные культуры.

Обрезанные побеги пригодятся в качестве укрытия для клубники на зиму, под ними она не замерзнет.

По такому же принципу ветками малинника можно укрывать и смородину, чтобы она спокойно пережила морозы.

Если обрезка малины проводилась осенью, ветки можно просто разложить на грядках. Это поможет сохранить почву рыхлой до самой весны.