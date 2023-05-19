Дачники назвали натуральные средства против колорадского жука и тли: эффективно и без химии

Для борьбы с ними можно использовать синтетические инсектициды. Но их химические компоненты накапливаются в растениях и плодах. Поэтому лучше попробовать натуральные средства.

Избавиться от тли и колорадского жука одновременно помогает настой из 1 л луковой шелухи и 3 л теплой воды. Его нужно подержать в темном месте два дня, разбавить водой 1:, добавить 10 г хозяйственного мыла и обработать растения.

Уничтожить вредителей можно с помощью горчичного порошка. 100 г продукта нужно размешать в 1 л воды, добавить немного хозяйственного мыла и сразу опрыскать огородные культуры.

Раствор против колорадского жука и тли можно приготовить из 100 г дегтярного мыла или березового дегтя. Его растворяют в 10 л воды и проводят опрыскивания каждые 5 дней.