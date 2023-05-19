Как можно использовать опавшие листья грецкого ореха: стоит ли бояться их ядовитого сока

Они содержат ядовитый компонент – юглон, поэтому многие садоводы просто сжигают опавшие листья.
Но многие дачники используют листья грецкого ореха для мульчирования почвы в малиннике, на грядках с огурцами и помидорами.
Некоторые огородники утверждают, что такая листва успешно борется с личинками майского жука, поэтому кладут ее в лунки при посадке картофеля.
В листьях грецкого ореха содержится целый набор минеральных веществ, полезных для растений, укрепляющих их иммунитет.
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