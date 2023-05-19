Зачем огородники поливают компост «Кока-Колой»: неожиданный лайфхак, который подойдет всем

Но есть одна проблема: на созревание компоста уходит очень много времени. Именно поэтому некоторые огородники поливают его сладкой газировкой.
Такой продукт ускоряет созревание компоста, а больше всего для этой цели подходит «Кока-Кола».
Напиток способствует быстрому росту микроорганизмов в компостной яме, причем для этого хватает 2-хлитровой бутылки напитка.
После полива газировкой содержимое ямы нужно перемешивать в течение 10 дней. Можно добавить в компост немного теплой воды.
За счет поступления в компост сахара и ортофосфорной кислоты из колы, компост созревает примерно за 4-6 недель.
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