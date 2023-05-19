Как превратить петунию в пышный цветущий шар: советы опытных цветоводов

Сажать растение нужно на солнечное место, лучше всего – в суглинистую почву, в которую добавлены торф и зола.

После посадки цветок нужно хорошо полить, а на следующий день – замульчировать, чтобы замедлить испарение влаги.

Поливать петунию нужно регулярно, а через 5-7 дней после высадки в грунт ее нужно подкормить азотным удобрением.

Для стимуляции цветения на этапе формирования бутонов потребуются подкормки с фосфором и калием.