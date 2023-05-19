Какие листья нельзя использовать для мульчирования почвы: дачники предупредили об опасности

Нельзя использовать в качестве мульчи на грядках листья с деревьев, которые растут вдоль оживленных автодорог.
Они собирают огромное количество опасных элементов, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей.
Листва деревьев, растущих в лесу, может оказаться источником различных заболеваний, опасных для огородных культур.
Некоторые болезни легко видны невооруженным глазом. Но есть и такие инфекции, которые незаметным на листьях.
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