Четыре способа использования зубной пасты в огороде, о которых вы даже не подозревали

Паста помогает бороться с фитофторой томатов. Для этого 1 тюбик выдавливают в 10 л теплой воды и поливают почву под растениями.
Зубную пасту также можно использовать в сочетании с медным купоросом и древесной золы для борьбы с корневой гнилью растений.
Раствор из тюбика зубной пасты и 3 литров воды снизит кислотность грунта и обеспечит благоприятные условия для развития растений.
Пасту с бактерицидными и дезинфицирующими свойствами, разведенную водой, можно использовать для обеззараживания грунта перед посадкой растений.
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