Четыре способа использования зубной пасты в огороде, о которых вы даже не подозревали

Паста помогает бороться с фитофторой томатов. Для этого 1 тюбик выдавливают в 10 л теплой воды и поливают почву под растениями.

Зубную пасту также можно использовать в сочетании с медным купоросом и древесной золы для борьбы с корневой гнилью растений.

Раствор из тюбика зубной пасты и 3 литров воды снизит кислотность грунта и обеспечит благоприятные условия для развития растений.

Пасту с бактерицидными и дезинфицирующими свойствами, разведенную водой, можно использовать для обеззараживания грунта перед посадкой растений.