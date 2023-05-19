Что положить рядом с капустой, чтобы ее не трогала капустница: дачники поделились лайфхаком

02:19 2023-05-19

Капустница – очень опасный вредитель, ее гусеницы способны уничтожить урожай капусты практически полностью.

Бороться с капустницей химическими инсектицидами – не лучший вариант, ведь овощи после этого будут заражены токсинами.

Есть более простой и абсолютной безопасный метод защитить посадки растения от капустницы, который используют опытные дачники.

Нужно просто положить рядом с капустой несколько веточек полыни. После этого ни бабочки, ни гусеницы не появятся на грядках.

Есть и другой способ – посадить укроп рядом с капустой. Бабочки не полетят туда, де растет эта зелень.

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