Что положить рядом с капустой, чтобы ее не трогала капустница: дачники поделились лайфхаком

Бороться с капустницей химическими инсектицидами – не лучший вариант, ведь овощи после этого будут заражены токсинами.
Есть более простой и абсолютной безопасный метод защитить посадки растения от капустницы, который используют опытные дачники.
Нужно просто положить рядом с капустой несколько веточек полыни. После этого ни бабочки, ни гусеницы не появятся на грядках.
Есть и другой способ – посадить укроп рядом с капустой. Бабочки не полетят туда, де растет эта зелень.
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