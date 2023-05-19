Дачники объяснили, зачем пропитывают тряпочки йодом и развешивают в теплице

Такие кусочки ткани развешивают для борьбы с опасным заболеванием томатов – фитофторозом.

Для использования этого метода нужно взять несколько чистых тряпочек, смочить их йодным раствором и развесить в теплице на крючки или на веревку.

Йод защищает посадки томатов от фитофторы. При этом совершенно необязательно дожиться первых признаков заболевания, лучше использовать йод для профилактики.

Этим нехитрым способом можно без лишних усилий и без обработки химическими средствами спасти томаты от болезни.