Для чего огородники раскладывают фольгу на грядках под кустами томатов: ответ оказался неожиданным

Если помидоры не созреют в положенное время, вероятность поражения растений болезнями и вредителями существенно увеличится.

Чтобы этого не произошло, дачники раскладывают на землю под кусты томатов фольгу.

За счет отражения от блестящей поверхности растения получают больше света, поэтому процесс их созревания идет быстрее.

Таким же образом фольгу можно использовать заранее, до наступления времени созревания помидоров. В этом случае можно получить ранний урожай.