Дачники рассказали о необычном способе использования пищевой пленки в огороде

В огороде необходимо выполнять многие виды работ, и для большинства из них применяется специальный инструмент.

Зачастую дачникам приходится много копать, работать вилами, пилой, секатором и прочими приспособлениями.

Неудивительно, что от этого на руках быстро появляются мозоли, и работать с прежней интенсивностью становится невозможно.

Но если обтянуть черенок лопаты пищевой пленкой, натирать руки он уже не будет, даже при очень активной работе.