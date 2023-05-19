Дачники рассказали о необычном способе использования пищевой пленки в огороде

В огороде необходимо выполнять многие виды работ, и для большинства из них применяется специальный инструмент.
Зачастую дачникам приходится много копать, работать вилами, пилой, секатором и прочими приспособлениями.
Неудивительно, что от этого на руках быстро появляются мозоли, и работать с прежней интенсивностью становится невозможно.
Но если обтянуть черенок лопаты пищевой пленкой, натирать руки он уже не будет, даже при очень активной работе.
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