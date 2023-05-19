Дачники рассказали, можно ли использовать древесную золу при посадке огурцов

Некоторые дачники сомневаются, можно ли использовать древесную золу в качестве удобрения для огурцов.
Такая подкормка пойдет на пользу растению, в первую очередь, на этапе формирования плетей и завязей.
В этот период огурцам очень нужны кальций и калий, которые как раз и содержатся в древесной золе.
Это значит, что внесение подкормки будет способствовать увеличению количества завязей. Зола также улучшает вкус огурцов.
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