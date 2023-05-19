Дачники рассказали, можно ли использовать древесную золу при посадке огурцов

Некоторые дачники сомневаются, можно ли использовать древесную золу в качестве удобрения для огурцов.

Такая подкормка пойдет на пользу растению, в первую очередь, на этапе формирования плетей и завязей.

В этот период огурцам очень нужны кальций и калий, которые как раз и содержатся в древесной золе.

Это значит, что внесение подкормки будет способствовать увеличению количества завязей. Зола также улучшает вкус огурцов.