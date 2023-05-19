НАТО ведет подготовку к войне с Россией, на всякий случай

Такое происходит в первый раз после холодной войны, ранее блок НАТО не видел ощутимой угрозы со стороны России, но с началом СВО ситуация поменялась. Адмирал Роб Бауэр:

Фундаментальное различие между кризисным управлением и коллективной обороной заключается в следующем: не мы, а наш противник определяет сроки. Мы должны подготовиться к тому факту, что конфликт может возникнуть в любое время.

Кроме того, альянс, по сообщению источника, разрабатывает план по модернизации военных сил НАТО и по улучшению материально-технического снабжения для своих союзников.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, указал, что в засекреченных документах будут прописаны точные инструкции для всех стран-союзниц при развитии военных действий:

Союзники точно будут знать, какие силы необходимы, что, как и где развертывать.

Как сообщает агентство Reuters, крупномасштабные планы по обороне, занимающие "тысячи страниц", Североатлантический альянс представит и утвердит на саммите в Вильнюсе, который должен состояться 11-12 июля.