В Беларуси начинают действовать летние ограничения на автодорогах, которые вводятся с 25 мая

18 мая на Национальном правовом интернет-портале было размещено новое постановление Министерства транспорта и коммуникации РБ.

Согласно документу, летом передвижение по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием будет осуществляться с ограничениями.

На отдельных дорожных участках введут запрет на проезд транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн с 11 утра до 8 вечера в дни с дневными показателями температуры воздуха выше +25 градусов.

Под запрет не попадают пассажирские транспортные средства, некоторые виды грузовых машин и тракторов, включенных в сезонные сельскохозяйственные работы, транспорт, перевозящий лекарства и другие грузы, которые должны перевозиться с соблюдением специального температурных и санитарно-гигиенических требований, грузовые машины, доставляющие животных, цветы, гуманитарную помощь.

На некоторых участках сезонные ограничения вводиться не будут. Полный перечень указан в постановлении Минтранса от 5 мая 2023 года №22, опубликованном 18 мая на официальном портале.