Сумасшедший ворвался в Ватикан на машине

Вскоре после 20:00 (18:00 по Гринвичу) автомобилист подъехал к одному из въездов в Ватикан и после того, как швейцарская гвардия развернула его обратно из-за отсутствия разрешения на доступ, вернулся «на большой скорости», сообщает тот же источник.

Инспектор жандармерии Ватикана выстрелил в шины автомобиля, но не смог его остановить.

По тревоге, другие доступы в Ватикан были закрыты.

В конце концов машина остановилась внутри Ватикана, «и мужчина вышел сам и был задержан жандармерией».

«Он был немедленно подвергнут медицинскому осмотру (...), который констатировал серьезное психофизическое отклонение» водителя, отметил источник.

Задержанный, личность которого не уточняется, заключен в камеру Ватикана и находится в распоряжении судебных органов.