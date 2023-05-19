Ученые из Мичигана обнаружили вещество, питающее раковые клетки

Онкология - напасть, которой подвержены люди разной возрастной категории. Смертность при заболевании очень высокая, по этой причине ученые со всего мира ищут источник распространения злокачественной опухоли.

Светила науки Мичиганского университета все свои силы направили на процесс роста раковых клеток. Результаты исследования размещены в специализированном журнале Nature.

Для роста злокачественная опухоль в качестве питания использует глюкозу. В некоторых органах таких как поджелудочная железе, где этого вещества немного раковые клетки "берут в оборот" уридин.

Данное вещество расщепляется при помощи фермента уридинфосфорилазой1 (UPP1). Блокировка выработки уридина приводит к тому, что рост опухолей поджелудочной железы останавливается.

Авторы исследования полагают, что применение лекарств, блокирующих выработку уридина, способно помочь в борьбе с подобными новообразованиями.