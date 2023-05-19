Путин уволил Сыромолотова с поста замглавы МИД по противодействию терроризму

19 мая официальный сайт правовой информации России сообщил, что в пятницу Владимир Путин подписал президентский указ, которым постановил освободить Олега Сыромолотова от должности заместителя министра иностранных дел РФ по вопросам, связанным с противодействую терроризму.

Сыромолотов занял пост замглавы внешнеполитического ведомства России по противодействую террористической деятельности 19 марта 2015 года, являясь на тот момент главой контрразведки при российской Федеральной службе безопасности. Также Олег Сыромолотов имеет звание генерала армии.

Известно, что до назначения на пост заместителя главы МИДа Сыромолотов был замглавы ФСБ, позднее став заместителем начальника контрразведки, а потом возглавив это ведомство самостоятельно. Получив предложение перейти в Министерство иностранных дел, Олег Сыромолотов ответил согласием.

По данным СМИ, ранее Сыромолотов участвовал в организации Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, прошедших в Сочи, отвечая за вопросы, связанные с безопасностью. Также чиновник участвовал в организации XXIX Всемирной зимней универсиады, прошедшей в Краснодаре в 2019 году.

Характерно, что в сегодняшнем указе Путина, опубликованном на портале правовой информации, отсутствуют сведения, указывающие на причины, по которым Олег Сыромолотов был уволен.