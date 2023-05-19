Разве тебе не жалко этот букет… за сорванную ветку сирени можно заплатить 925 рублей в Беларуси

Между тем за это можно получить приличный штраф - до 25 базовых величин (925 р).

За эту сумму можно купить красивый букет благородных цветов, чтобы порадовать любимую, или посидеть в кафе.

Так почему нельзя срывать сирень в парках и дворах?

Во первых помимо очевидного факта,что наспех сорванные ветки нарушают внешний вид куста и возле него уже не возникнет желания с восторгом сделать яркое селфи, существуют и более практичные причины.

Как утверждают специалисты, неакуратно обломанные ветки приводят к повреждению куста и на следующий год он может и вовсе не расцвести.

Кроме того, цветы сирени привлекают пчел, бабочек и других насекомых, которые опыляют куст.

Обломав цветущие ветки, мы нарушаем этот процесс и соответственно не даем растению развиваться.

В Беларуси вопросы, связанные с растениями и благоустройством города, регулируются законом о "О растительном мире".

Сирень считается по Кодексу декоративным объектом и не стоит ломать ее ветки в скверах и парках, ведь это влечет ответственность сразу по двум статьям КоАП Беларуси:

Статья 16.1. — «Нарушение технических требований или нормативов в области охраны окружающей среды», грозит штрафом в размере до 20 базовых величин (740 рублей)

Статья 22.10, пункт 2. «Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов» — грозит штрафом до 25 базовых величин (925 рублей).