Disney закроет отель Star Wars, который открылся во Флориде в прошлом году

Walt Disney Co закроет свой роскошный отель в Орландо, посвященный тематике "Звездных войн", в сентябре этого года, менее чем через два года после его открытия, поскольку медиа-гигант сокращает расходы на весь свой развлекательный бизнес и парки.

Disney объявила о закрытии двухдневного "Звездных войн: Галактический звездный крейсер" в отеле и впечатлениях в четверг, но не назвала причину. Отель с помпой дебютировал в Walt Disney World в марте 2022 года.

Исполнительный директор Disney Боб Айгер объявил в феврале, что компания сократит расходы на 5,5 миллиардов долларов, поскольку работает над тем, чтобы сделать свой бизнес потокового телевидения прибыльным.

Некоторые фанаты "Звездных войн" жаловались, что стоимость проживания в Starcruiser была слишком высокой. Стоимость бронирования начиналась с 4800 долларов на двоих гостей.

В стоимость включено два дня и две ночи в одной из 100 кают Starcruiser, еда и напитки в галактическом стиле и посещение Батуу, планеты "Звездных войн" в тематическом парке Disney World.

На 100 номеров, представленных на сайте, приходится менее 0,5% номерного фонда Disney в этом районе.

Disney также заявила в четверг, что отменяет планы по строительству корпоративного кампуса стоимостью почти в 1 миллиард долларов во Флориде, отчасти из-за "меняющихся условий ведения бизнеса" на фоне борьбы с республиканским правительством. Рон Десантис.

Представитель Disney сказал, что Starcruzier experience был "высоко оценен нашими гостями и признан за то, что установил новую планку для инноваций и захватывающих развлечений".

"Мы воспользуемся тем, чему научились, для создания будущих впечатлений, которые смогут привлечь больше наших гостей и фанатов", - сказал представитель.