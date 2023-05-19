Венгрия освободила осужденных иностранных контрабандистов

Единственное условие — они должны покинуть Венгрию в течение 72 часов, говорится в указе, изданном премьер-министром Виктором Орбаном.

Освобождение иностранных контрабандистов стало неожиданностью и никак не связано с возвращением правонарушителей на родину и отбыванием там оставшихся сроков наказания.

Частный телеканал RTL-Klub в четверг вечером показал репортаж со скрытой камеры, на котором пять человек выходят из микроавтобуса местного исправительного учреждения на вокзале в Сомбатхее (западная Венгрия).

По запросу телекомпании в МВД не стали отрицать, что показанные лица являются освобожденными контрабандистами.