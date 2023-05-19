Дачница со стажем объяснила причины появления желтых листьев на расссаде перца

Выращивание перца - дело непростое, потому что растение любит капризничать.

Труднее всего иметь дело с рассадой, она мгновенно реагирует на неблагоприятные факторы - нарушения температурного режима, графика полива, нехватку питания.

Выращивать перец семенами могут только жители очень теплых регионов.

В рассадном периоде дачники часто сталкиваются с такой проблемой, как пожелтение листьев, разберемся с этим подробнее.

Самые распространенные причины явления включают нехватку питания, неправильный полив, недостаток света, травмы корней, скачки температур, заболевания, вредители.

Питание

Если проблема пожелтения в этом, то надо добавить в подкормку элемент, которого не хватает растению - азот, фосфор, серу, магний, железо, кальций.

Можно приобрести удобрение комплексного типа, в котором преобладает недостающий элемент.

Дефицита питания можно избежать, постоянно подкармливая растения, начиная с появления первых трех листиков. Частота подкормок - два раза в месяц.

Минеральные составы допускается чередовать с органическими.

Увлажнение

Разбираем основные проблемы:

неподходящая температура воды, надо брать теплую;

мало дается воды при поливе, земля сохнет;

избыток воды - тоже плохо;

нет дренажа.

Организуйте нормальный режим полива, проверяйте состояние почвы, чтобы избежать неприятностей.

Корни

Они очень нежные и могут повреждаться от пикировки или после пересадки, для восстановления требуется время и силы. В этом периоде куст плохо растет, листики желтеют.

Есть выход: выращивать рассаду сразу в отдельных емкостях, чтобы не пикировать, и выбирать бумажные или торфяные горшочки, которые можно посадить в землю, не вынимая рассаду.

Температура

Она должна быть стабильной при выращивании рассады, никаких перепадов и сквозняков. Лучший вариант - 23-25 градусов тепла.

Холодный подоконник утепляем пенопластом.

Болезни

Чаще всего одолевают рассаду черная ножка, мучнистая роса, фузариоз. Все это заболевания грибковой природы. Лечатся раствором фунгицида.

Вредители

Обычно мешает расти рассаде перца паутинный клещ, он очень мелкиай и трудно заметен. Листья желтеют, на них появляются точки-проколы с подсохшими краями.

Избавляемся от клеща инсектицидом.