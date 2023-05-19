Грузовику 70 лет, а фермер из Греции его все еще любит и не хочет менять на другой

Поразительно, как авто до сих пор остается на ходу. Похоже, что его очень бережно обслуживали, но его корпус все же не удалось спасти от коррозии.

К сожалению, неизвестно, какой производитель выпустил это авто.

Весьма вероятно, что его произвело греческое предприятие. В прошлом веке на Балканах было несколько автокомпаний.