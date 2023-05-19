Грузовику 70 лет, а фермер из Греции его все еще любит и не хочет менять на другой

12:58 2023-05-19

Он принадлежит греческому фермеру, который почти каждый день ездит на нем на мельницу.

Этот безымянный грузовик уже семьдесят лет служит семье одного греческого фермера.

На этом грузовике постоянно возили зерно для мельницы и муку, когда зерно смолото.

Важно, что грузовик закрытый – это спасает зерно и муку от влажности.

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    Поразительно, как авто до сих пор остается на ходу. Похоже, что его очень бережно обслуживали, но его корпус все же не удалось спасти от коррозии.

    К сожалению, неизвестно, какой производитель выпустил это авто.

    Весьма вероятно, что его произвело греческое предприятие. В прошлом веке на Балканах было несколько автокомпаний.

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    Сама мельница, которая принадлежит хозяину грузовика выглядит очень древней.

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