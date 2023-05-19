Грузовику 70 лет, а фермер из Греции его все еще любит и не хочет менять на другой

Этот безымянный грузовик уже семьдесят лет служит семье одного греческого фермера.
На этом грузовике постоянно возили зерно для мельницы и муку, когда зерно смолото.
Важно, что грузовик закрытый – это спасает зерно и муку от влажности.
Этот безымянный грузовик уже семьдесят лет служит семье одного греческого фермера.
На этом грузовике постоянно возили зерно для мельницы и муку, когда зерно смолото.
Важно, что грузовик закрытый – это спасает зерно и муку от влажности.
Поразительно, как авто до сих пор остается на ходу. Похоже, что его очень бережно обслуживали, но его корпус все же не удалось спасти от коррозии.
К сожалению, неизвестно, какой производитель выпустил это авто.
Весьма вероятно, что его произвело греческое предприятие. В прошлом веке на Балканах было несколько автокомпаний.
Сама мельница, которая принадлежит хозяину грузовика выглядит очень древней.
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