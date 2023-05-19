ВОЗ: пандемия коронавируса уничтожила более 330 миллионов лет жизни во всем мире

Эта оценка показывает истинные масштабы пандемии, согласно статистическому ежегоднику агентства здравоохранения ООН, опубликованному в Женеве в пятницу.

ВОЗ приписывает в общей сложности около 14,9 миллиона смертей от коронавируса только в 2020 и 2021 годах.

Организация подсчитала, что в среднем жизнь каждый раз сокращалась примерно на 22 года.

Согласно статистике ВОЗ, пандемия также оказала негативное влияние на глобальную борьбу с инфекционными заболеваниями, поскольку вакцинация и медицинские услуги временно прекратились.

В результате количество прививок от кори, столбняка и других болезней сократилось, а от малярии и туберкулеза увеличилось.