В молодости дзюдоист Владимир Путин успел сняться в кино

Фильм «Ижорский батальон» рассказывает о трудных моментах жизни в годы Великой Отечественной войны. Ленту, которую часто показывают в знаковые даты, и особенно - в день снятия блокады Ленинграда, снял режиссер Геннадий Казанский в 1971 году.

Как сообщает МК, в нем были задействованы не только профессиональные актеры, но и любители. А в качестве каскадера пригласили... Владимира Путина вместе с его коллегами по спортивной секции.

Картина основана на реальных событиях. Фильм снимали в Колпине - в местах, где шли бои и сохранились ДОТы. А также - в цехах Ижорского завода. Многие герои ленты имеют прототипов.

Лента рассказывает о вчерашних школьниках, которые в войну рано стали взрослыми, пошли на завод, а после смены учились военному делу. В конечном счете из молодых добровольцев был сформирован артиллерийско-пулеметный батальон: пулеметная рота, артдивизион, саперный взвод.

Сложные трюки в фильме выполнял Владимир Путин, а также его товарищи по секции дзюдо - Аркадий Ротернберг, ныне бизнесмен и тренер, Василий Шестаков - президент Международной федерации самбо. К слову, он и рассказал, как это было.

По словам Шестакова, на «Ленфильме» периодически привлекали к работе спортсменов. Так друзья и попали на съемки «Ижорского батальона», участвовали в сценах сражений, где задействована военная техника.

Как уточняет издание со ссылкой на Шестакова, Путин в качестве каскадера также был задействован и в фильме "Блокада".