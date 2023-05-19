Дачный эксперт рассказал, как понять, что рассаде перцев не хватает питания

Если листья на рассаде перца начали желтеть, одна из возможных причин - недостаточное питание. По внешнему виду растения можно определить, каких именно элементов ему не хватает.

Если листья снизу куста желтеют, начиная от концов к черешку и потом опадают, значит, не хватает азота.

При этом также можно заметить, что свежие листики появляются очень мелкими и бледного окраса.

Когда наблюдается пожелтение вместе со скручиванием листвы, это говорит о нехватке калия. Можно еще увидеть появление мелких отверстий с желтой каймой.

При нехватке кальция вы увидите, как вся листовая пластина пожелтела, при этом на ней четко выражены зеленые прожилки.

Когда желтеть начинает сразу середина листа, а потом он весь становится желтым, значит, растению нужно железо.

Если есть дефицит фосфора, то можно отметить появление на листве желто-коричневых подсохших пятнышек. Они быстро увеличиваются, в конце концов лист весь высыхает и умирает.

При недостатке магния прожилки листа сохраняют зеленый цвет, а вот промежутки между ними бледнеют. Потом там возникают оранжевые или желто-коричневые отметины.

Дефицит серы можно распознать по светлеющим прожилкам на первом ярусе листиков.

Если вы смогли правильно определить нехватающий элемент, его лего можно восполнить с помощью соответствующей подкормки. Тогда проблема желтых листьев будет быстро решена.