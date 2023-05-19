Оппозиция Тбилиси пыталась прорвать кордон полиции, встречая рейс из Москвы

Днём 19 мая в Тбилисском нацоинальном аэропорту приземлился пассажирский самолёт российской авиакомпании "Азимут", вылетевший из Москвы. В преддверии прилёта рейса грузинские оппозиционеры устроили массовую акцию протеста в аэропорту Тбилиси, встречая прибывших в столицу Грузии россиян.

В момент посадки самолёта радикально настроенные грузинские протестующие попытались прорваться через кордон, установленный местными полицейскими, однако данные попытки не снискали успеха. Некоторые из оппозиционеров попытались задать вопросы гражданам России, прилетевшим на отдых.

В частности, в сети распространяется видеозапись, на котором представители оппозиционного движения Грузии в аэропорту Тбилиси обращаются к только сошедшей с трапа самолёта россиянке, называя при этом Россию "оккупантом". Российская гражданка предпочла не отвечать на провокации грузинов, подчеркнув, что она прибыла в Грузию с намерениями отдохнуть.

Акция протеста в Тбилиси стартовала ещё до прилёта российского самолёта, а сами участники массового мероприятия выступили против возобновления авиационного сообщения между Грузией и Россией. Известно, что на приземлившемся в тбилисском аэропорту воздушном судне было 86 пассажиров.

11 мая Владимир Путин подписал президентский указ, которым впервые с 2019 года разрешил российским авиаперевозчикам осуществлять рейсы в Грузию. После подписания данного указа грузинские операторы разрешили самолётам из РФ полёты в страну с некоторыми ограничениями.