Россиянин пытался провезти через польско-белорусскую границу 4,2 кг гашиша

Сообщается, что гражданин России смастерил за обшивкой спинки заднего сиденья авто тайник, который был обнаружен белорусскими таможенниками с помощью сканограммы.

При дальнейшем досмотре из специально изготовленного тайника сотрудники таможенных органов извлекли восемь брикетов различных размеров с веществом темно-коричневого цвета.

Впоследствии эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердил, что в изъятых из автомобиля россиянина свёртках находится гашиш.

Гражданин России был задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.