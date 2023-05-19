В Витебской области правоохранители задержали педофила

Царенко рассказал, что в милицию обратилась директор одной из школ области, заявив, что администрации учреждения стало известно о фактах насильственных действий в отношении двух учениц.

Директор пояснила, что 11-летняя девочка сообщила школьному психологу о домогательствах близкого родственника.

Вскоре поступила информация о действиях сексуального характера со стороны мужчины и в отношении 15-летней сестры школьницы.

Оперативники в сфере нравов установили, что житель райцентра неоднократно совершал действия сексуального характера и вступал в половую связь с девочками, после чего фигурант, которому грозит до 15 лет лишения свободы, был задержан.

В настоящее время оперативно-следственные действия продолжаются.

Следователями возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетних.