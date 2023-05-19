Употребление в пищу брокколи помогает бороться с кожными аллергиями, показало исследование

«Как и все крестоцветные, брокколи и капуста содержат соединения серы. Эти овощи полезны для вашего здоровья из-за содержания в них кальция, даже если кальций растительного происхождения хуже усваивается», — отметил автор исследования Флоранс Фуко, диетолог из Парижа.

Согласно этому исследованию, отсутствие в рационе этих соединений усугубило бы кожную аллергию у животных моделей.

Они являются следствием неадекватного иммунного ответа на определенные соединения окружающей среды.

Эти выводы были опубликованы в журнале Elife.

Исследователи проанализировали влияние определенных пищевых соединений на молекулу, присутствующую в организме, называемую «ароматический углеводородный рецептор» (AhR).

Чтобы проанализировать эффект этих соединений, некоторые мыши получали диету, не содержащую соединений, активирующих рецептор AhR.

Благодаря этому ученые показали, что отсутствие этих питательных веществ связано с усилением состояния воспаления кожи и обострением кожной аллергии, чего не происходит у мышей, получавших диету, содержащую эти питательные вещества.