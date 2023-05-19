Медведев: Украина стала нацистским государством, находящимся в стадии полураспада

Днём 19 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в мессенджере Telegram, где прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считающей, что будущие мирные переговоры России и Украины не могут проходить на позициях равенства сторон.

По мнению Медведева, фон дер Ляйен частично права, поскольку администрация Москвы действительно не может говорить на равных с представителями киевского политического режима, который российский истеблишмент расценивает как нацистский. Также экс-президент России полагает, что Украина находится на стадии полураспада и в ближайшее время может исчезнуть как независимая страна.

Кроме того, Дмитрий Медведев заверил, что даже сейчас говорить о суверенности Киева говорить непозволительно, поскольку управление данным государством Владимир Зеленский передал властям Соединённым Штатам, ввиду чего правительство России согласно вести переговоры исключительно с Вашингтоном.

При этом Медведев считает, что проведение российско-американских переговоров может быть организовано только с целью установления условий будущего мироустройства, которое сформируется лишь после завершения специальной военной операции на территории Украины в результате достижения её целей, поставленных Владимиром Путиным.

Резюмируя, Дмитрий Медведев заявил, что в текущий момент переговоры с лидерами Украины и США сейчас не являются необходимостью для России.