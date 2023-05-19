Внук актрисы Натальи Фатеевой не смог простить свою 88-летнюю бабушку

Когда-то Наталья Фатеева заставила свою дочь, чтобы та подписала отказ от собственного сына. Это случилось так.

В 1984 году актриса вместе с 16-летней дочкой Наташей поехала отдыхать в Дом творчества кинематографистов. Там у юной дочери случился роман с 19-летним парнем по имени Максим - сыном прославленного в те времена кинооператора Михаила Коропцова.

Вернувшись с отдыха домой, дочка Фатеевой поняла, что беременна. Испугавшись скандала со стороны матери, девушка решила скрыть этот факт, но на поздних сроках беременности все стало понятно.

Девушке пришлось рожать ребенка. Уже в роддоме, после рождения мальчика, Фатеева убедила дочь, что малыш помешает ей состояться в жизни, получить диплом и построить карьеру, поэтому нужно написать от него отказ.

Медики убеждали актрису, что малыш слишком слаб и не выживет в приюте, но Фатеева была непреклонна в своем решении. Родным актриса сказала, что внук временно остается в больнице из-за выявленных у него проблем со здоровьем.

Об этой истории узнали супруги Коропцовы - бабушка и дедушка малыша по отцовской линии (отец мальчика на тот момент служил в армии). Они забрали внука к себе, официально усыновили его и назвали Евгением.

20 лет парень считал бабушку и дедушку родителями, а родного отца - братом. Но со сременем правда вскрылась.

После этого молодой человек впал в депрессию и отдалился от семьи. Постепенно его жизнь вошла в нормальную колею.

Сейчас Евгению Коропцову 38 лет. Он никогда не виделся с родной матерью и бабушкой - Натальей Фатеевой.

У него хорошая семья, двое детей, и он зарабатывает на жизнь фотографией.