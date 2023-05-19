Украинские артисты, которые остались в России

Часть украинских знаменитостей осталась в РФ, несмотря на запуск СВО. К таким артистам относятся композитор Игорь Крутой и исполнители Стас Костюшкин Кирилл Туриченко.

Крутой появился на свет в Кировоградской области (Украина) и добился успеха на родине.

В 90-е музыкант стал обладателем звания народного артиста РФ. О спецоперации композитор не говорит.

Один из солистов группы "Иванушки International" Туриченко сообщил фанатам, что единственным языком, на котором он желает общаться в нынешних реалиях, он считает музыку. Сольное выступление артиста ожидается в столице РФ в октябре текущего года.

Костюшкин работает, выпускает хиты. Не так давно свет увидел его клип на композицию "Королева", где засветилась взятая теперь под стражу Елена Блиновская.

Наташа Королева, Александр Серов и Юрий Бардаш тоже находятся в списке украинцев, не отвернувшихся от России.