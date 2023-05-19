Пугачева купила квартиру автору своего хита Арлекино

Алла Пугачева не могла не откликнуться на беду, которая постигла автора ее хита "Арлекино" Бориса Баркаса, который очутился на улице.
Артистка приобрела ему квартиру наполовину еще с одним музыкантом Андреем Ковалевым, которому была не безразлична судьба Баркаса.
К сожалению, пить автор так и не бросил, а новую жилплощадь пропил.
В 2007 году он, так и не избавившись от пагубной привычки, погиб, а было ему всего 54 года.
Кстати, песня "Арлекино" изначально была известна в Болгарии. Когда популярность композиции сошла на нет в стране, за нее ухватилась Алла Борисовна.
Перевести хит было доверено Борису Баркасу, который смог сделать так, что песня стала мегапопулярной в СССР.
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