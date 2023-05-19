Строго по адресу: как доставить воду прямо к корням томатов, чтобы нарастить урожай вдвое

Помидоры чувствительны к недостатку влаги. А развитие плодов во многом от качества полива и зависит. Как отмечает автор Телеграмм-канала "Дача. Сад. Огород", опытные огородники знают, что лучше всего организовать подпочвенный полив. Таким образом влага проникнет до вершины корня.

Но как это сделать? Решить задачу поможет пластиковая бутылка с небольшими отверстиями. Ее при посадке куста надо прикопать на две трети. Просачиваясь через отверстия, вода будет медленно проникать в почву. Ее запас нужно периодически пополнять.

Такая идея подходит и для открытого грунта, и для теплицы. По сути, получается капельный полив, основа которого - постепенное проникнование воды к корням. У такого метода полива есть ряд преимуществ.

Плюс в том, что вода проникает вглубь, и это заставляет корни растения расти в глубину, а не распространяться по поверхности, потому почву легко рыхлить. Вода также дольше удерживается в почве, так как нету испарения с поверхности земли.

При таком поливе в теплице нету повышенной влажности воздуха, способствующей развитию ряда болезней, а поливать можно в любое время и при любой погоде.

Поливать растения таким образом можно гораздо реже, на грядках будет растет меньше сорняков. И в целом выращенные таким способом растения более здоровые и крепкие, а уход за ним облегчается.