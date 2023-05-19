Жители Франции не используют в быту пододеяльники и мочалки

Во Франции, особенно на юге этой прекрасной страны, не принято заправлять одеяла в пододеяльники. Здесь используют две простыни.

Одну простынь на резинке надевают на матрас, а вторую - без резинки - расправляют и кладут под одеяло, а затем вместе с ним по периметру заправляют под матрас.

Спят французы, как в коконе, залезая внутрь этой конструкции. То есть они не вынимают одеяла вместе с подостланной простынью из-под матраса.

Еще одна особенность французского быта - отсутствие мочалок в ванной комнате и душевой. Вместо мочалки они используют махровую варежку, которой намыливают тело и лицо.

С нашей точки зрения, такая варежка не совсем удобна: она долго сохнет и после каждого мытья ее необходимо стирать.