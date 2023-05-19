Дачный эксперт назвал признаки основных заболеваний рассады перца

Дачник со стажем объяснил, как распознать основные заболевания рассады перца, когда у растения начинают желтеть листья.

Черная ножка

Приводит к болезни грибок. Признаки патологии: желтеющие листья, скручивание листовых пластин, замедление роста.

Но главный признак - черный стебель, темнеет часть, которая расположена у самой земли. От этого стебель истончается, потом сохнет, в итоге рассада гибнет.

Лечить это почти невозможно, если только на самой ранней стадии. Попробуйте обработать любым препаратом из серии фунгицидов.

Зараженные растения при этом убираются, обрабатываются поча и здоровые ростки. Болезнь очень заразна и быстро перекидывается на всю рассаду.

Мучнистая роса

Ее тоже вызывает грибок, проявляется он мелкими желтыми пятнами на листьях. Пятна растут, лист подсыхает и отваливается.

Саженец замедляется в росте, в итоге гибнет. Лечить можно фунгицидами, соблюдая строго все рекомендации, прописанные в инструкции.

Фузариоз

Эта болезнь также имеет грибковую природу. Заметить ее начало можно по желтеющим нижним листикам. Сначала желтеют кончики, потом постепенно окрас меняет весь лист.

Это заразная болезнь, вылечить ее почти невозможно, лучше стараться предотвратить. Зараженные саженцы удаляем, здоровые обрабатываем фунгицидами, землю тоже.