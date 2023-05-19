Опытный дачник пояснил, почему в желтеет рассада перцев в теплице

Рассада перца в теплице может желтеть из за разных факторов: болезни, вредители, недостаток питательных веществ, проблемный полив (мало воды или ее излишки), нехватка света, низкие температуры.

Но есть и некоторые нюансы, о которых не все помнят или не все знают. Условия жизни перцев в теплице совсем другие, по сравнению с теми, что были у них в доме.

Это может влиять на состояние растений.

Так, в стеклянной теплице перцу может быть слишком жарко, она сильно нагревается под солнцем.

Другая проблема - пленочные теплицы плохо пропускают свет, его мало, перцам от этого плохо. Листья у них начинают вянуть, скручиваться, желтеть, опадать.

Надо помнить, что в тепличных условиях хорошо и комфортно живется не только перчикам, но и патогенам.

Здесь легко и быстро размножаются грибки, потому что тепло и влажно, а это любимая среда для грибковой инфекции.

Вот почему важно не игнорировать такой момент ухода, как обработка теплицы перед посадкой перцев. Да и потом профилактические обработки надо проводить регулярно.

Используем для этого фунгицидные препараты. Делаем все согласно инструкции.