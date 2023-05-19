Французские пенсионеры экономят деньги практически на всем

Хитрость пожилых французов заключается в том, что они делят бюджет на несколько статей: еда, коммуналка, интернет, транспорт и так далее.

Это помогает им не только сэкономить приличные суммы, но и серьезно контролировать свои расходы. При этом они не делают никаких записей в тетрадях и не пересчитывают потраченные средства по нескольку раз в день.

Они просто обращаются к услугам своего банка. В банковском приложении можно создать несколько категорий, в каждую из которых человеком ежемесячно перечисляется определенная сумма денег.

При походе в магазин человек просто тратит нужную ему сумму из определенной категории. При этом денег из других категорий он не использует.

Как ни странно, такой метод прекрасно работает и позволяет французским пенсионерам прилично экономить, не тратя лишних средств на непредвиденные покупки.