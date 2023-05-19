Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в РФ

В пятницу вечером, 19 мая, Генеральная прокуратура РФ опубликовала новый пресс-релиз, в котором сообщила о завершении анализа материалов о Greenpeace, поступивших в ведомство для оценки. По итогам проверки было принято решение признать нежелательной в России деятельность "Гринпис интернэшнл", Stichting Greenpeace Council, "Фонд Гринпис совет" и "Гринпис" с головным офисом в Нидерландах.

В тексте релиза Генпрокуратуры отмечается, что работа связанных с Greenpeace учреждений на российской территории была постоянно сопряжена с продвижением выгодных для стран Запада политических и идеологических повесток, что рассматривается правоохранителями как попытка вмешательства во внутренние дела государства.

Сотрудники Прокуратуры пришли к выводу, что желание "Гринпис" вмешаться в процессы внутри России угрожают национальным интересам и положениям Конституции страны, из-за чего деятельность Greenpeace в конечном итоге была признана нежелательной до пересмотра отношения к данной организации.

Кроме того, в Генпрокуратуре отмечают, что руководство Greenpeace в России было уличено в финансировании лиц и организаций, пригнанных выполняющими функцию иностранных агентов по решению российского Министерства юстиции, что доказывает попытки "Гринпис" навредить нацбезопасности страны.

В конце пресс-релиза ГП подчёркивается, что антироссийская деятельность Greenpeace активизировалась после начала специальной военной операции в Украине.