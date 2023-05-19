Савельева ошарашила новостью, что уже 14 лет живет с Сафоновым в Израиле

Саша Савельева недоумевает, по какой причине фанаты удивляются ее местонахождению. По словам исполнительницы, она с супругом Кириллом Сафоновым живет в Израиле на протяжении 14 лет.

Видимо, поклонники закидали Александру вопросами о том, почему она не в России. В Москву Савельева приезжает, а Сафонов не показывается в РФ, а обосновался в Израиле, где у него имеется собственная недвижимость.

Интересно, что экс-фабрикантка намерена сменить род деятельности. В Израиле она обучается психологии.

Знаменитость размещает публикации на тему психологии достаточно часто. К примеру, не так давно звезда исследовала вопрос существования судьбы.