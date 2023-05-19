Угостить клубнику хлебом: какие подкормки помогут получить суперурожай этой ягодой

Какие подкормки любит малина? Как с их помощью увеличить урожай в разы, и вырастить при этом исключительно крупные ягоды?

Опытные садоводы рекомендуют весной, когда отрастут листья клубники, подкормить ее раствором коровяка. Для этого 2 ст.коровяка растворить в 10 л воды. Затем добавить 1 ст.л. сульфата натрия. Под каждый куст вылить по 1 литру раствора.

Вторая подкормка - перед цветением. На этот раз надо использовать комплексные удобрения, с добавлением магния (по инструкции). Во время цветения клубнику также желательно опрыскать 0,02%-ным раствором сернокислого цинка.

Еще одна важная подкормка должна быть проведена уже после уборки урожая. Обычно это конец июля - середина августа. В этот период клубника будет благодарна за фосфорно-калийные удобрения. На каждый кв.м надо внести 20-30 гр. суперфосфата и 10-15 гр. сульфата калия.

В сезон можно пару раз угостить клубнику хлебом. Для этого собранные заранее старые сухари (300 гр.) залить 10 л воды. Настаивать неделю, процедить. Долить воду, чтобы было опять 10 л. Подкормить под корень. Урожай будет отличным, а ягоды крупными.