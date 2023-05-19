Уровень гемоглобина в крови можно поднять без употребления мяса

К таким продуктам относятся пшеничная, гречневая и овсяная каша, отруби, зерновой хлеб, капуста брюссельская и брокколи, горький шоколад, абрикосы, курага, зеленые яблоки, свекла, бобовые, гранаты, сливовый сок и сливы, томатный сок, горох, изюм, миндаль, ананасы и арахисовое масло.

Все эти продукты отличаются высоким содержанием железа и способны повысить гемоглобин.

Из них можно приготовить витаминные смеси, которые полезно принимать до момента стабилизации уровня гемоглобина в крови.

Стакан сырой гречневой муки и стакан грецких орехов нужно перемолоть, добавить в эту смесь стакан меда и все хорошенько перемешать. Смесь надо есть ежедневно по одной столовой ложке в день.

Еще один рецепт - перемолоть по одному стакану кураги, изюма, грецких орехов и чернослива, добавить один-два измельченных вместе с кожурой лимона (их можно заменить соком алоэ) и все хорошенько размешать. Есть эту смесь можно по 1-3 столовые ложки в день.