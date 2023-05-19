Как избавиться на огороде от медведки навсегда: секрет, который знают дачники

Огородники знают, что это насекомое способно испортить весь урожай на даче если не принять меры.

Это насекомое питается семенами и корневой частью растений.

Узнать о присутствии на даче вредителя можно по громкому стрекоту вечером и ночью, а также по подземным ходам с норками и холмиками, где иногда находятся гнезда.

Медведка предпочитает влажную почву, поэтому не стоит сильно поливать грядки, еще она любит землю удобренную навозом.

Есть много способов борьбы с этим насекомым, вот некоторые из них.

Самый простой способ для борьбы с вредителем- мыльный раствор из хозяиственного мыла который заливается в норы, шампуни и другие моющие лучше не использовать, они могут нанести вред почве.

Также можно использовать и подсолнечное масло, достаточно залить две чайные ложки в норку чтобы насекомое ушло или погибло.

Помогает в борьбе с медведкой и яичная скорлупа, ее смазывают нерафинированным подсолнечным маслом и кладут у входа в норку как приманку, после скорлупу можно не убирать она послужит хорошим удобрением для почвы.