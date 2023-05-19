Дыни на теплой грядке: такие технологии позволяют южной ягоде созреть и набрать вкуса

Южному растению в средних широтах не всегда хватает теплых летних дней, чтобы набрать вес и накопить нужное количество сахара для сладости. Помочь в такой ситуации способна так называемая теплая грядка, которая добавит градуса и ускорит созревание дыни.

Как оборудовать такую грядку на огороде? Для этого нужно выкопать две борозды глубиной около 40 см. На дно каждой уложить солому (лучше пролить мочевиной для ускорения разложения), либо политое водой сено.

Вторым слоем уложить свежую траву (особенно хорошо себя проявляет в таком "слоеном пироге" сныть. Утрамбовать и засыпать слоем перегноя (с края борозды его надо перемешать с землей примерно на 10 см).

Высаживать рассаду методом перевалки, подсыпая с двух сторон с боков сухую почву, чтобы не образовалась корка.

Если погода неустойчивая, не очень теплая, грядку можно (и нужно) накрыть спанбондом. В августе ночи также бывают холодными, так что и в этот месяц не будет лишним прикрыть южное растение.

В принципе, такие технологии обустройства грядок подходят и для арбузов.