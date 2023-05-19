Льняное семя поможет снизить вредный холестерин и подкрепить сердце

Эти маленькие семена способны проделать большую работу в организме. Главное - чтобы у человека не было противопоказаний к их применению.

Если врач дал добро, можно использовать в пищу льняное семя, которое свободно продается в аптеках. Его можно добавлять во все блюда, которые присутствуют в рационе, как перемолотым на кофемолке, так и целым.

На фоне употребления льняного семени сердце станет работать спокойнее, не будет повышаться давление и улучшится пищеварение. Конечно, это будет происходить не сразу, а постепенно.

Через какое-то время после введения этого полезного продукта в рацион снизится вредный холестерин. Но есть одно условие: питание при этом всегда должно быть здоровым - злоупотреблять жирным, острым, сладким, сдобным и копченым категорически запрещается.