Зачем морковь сажают с манкой: хитрость знают только заядлые огородники

Однако эта процедура может вызывать трудности поскольку можно повредить большое количество моркови, да и оставшаяся может ослабеть и не вырасти до крупных размеров.

Однако есть способ как этот процесс можно упростить, но позаботиться об этом нужно еще во время посадки.

Перед тем как посадить морковь проделанные бороздки нужно посыпать манкой или мукой,

так будет лучше видно как часто посеяны семена.

Помимо этого между рядами можно посадить бастровсхожие культуры, например лук.

Во время прорастания он будет помечать всходы овоща-соседа, что в разы облегчит поцесс прореживания и прополки моркови.