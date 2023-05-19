Баклажан в ведре: почему такой способ ускоряет созревание плодов растения

Баклажаны довольно нежные овощи, они любят тепло и не переносят даже малейших заморозков. Но, если посадить их в ведро, можно легко избежать проблем с перепадами температуры: в таком случае просто внести в помещение.

При необходимости они могут побыть в доме пару-тройку дней, а когда потеплеет - вновь "переехать" на улицу. Плюс в том, что это самоопыляющееся растение, потому оно вполне может обойтись без пчел или других насекомых. Но для улучшения процесса опыления его все-таки надо слегка потряхивать по утрам.

Чтобы плоды созрели, обязательно нужно нормировать плодоношение. Для этого оставлять на каждом кусте не более пяти баклажанов.

Поливать раз в две недели, совмещая с корневыми подкормками (комплексными минеральными удобрениями). Особенно требовательна культура к наличию в почве калия.

Баклажаны очень чувствительны к свету, потому, даже внеся их в дом, надо позаботиться, чтобы они были ближе к окну. А рассаду - в обязательном порядке досвечивать.